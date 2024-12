Overleden kind (12) slachtoffer van een misdrijf(familiaire sfeer), verdachte(45) zit in beperkingen in de cel (update)

Groningen – De politie doet onderzoek naar het overlijden van een 12-jarige jongen. Hij werd zondag onder verdachte omstandigheden aangetroffen in een woning aan de Blekerslaan in Groningen. Uit het onderzoek komt naar voren dat er sprake is van een misdrijf. De politie heeft één persoon aangehouden.

De overleden jongen werd zondag rond 14:00 uur door de politie aangetroffen in een woning aan de Blekerslaan in Groningen. Het slachtoffer is een 12-jarige jongen uit Amsterdam. Hij werd onder verdachte omstandigheden aangetroffen. De politie is daarom direct een onderzoek gestart. Ter plaatse is een 45-jarige man uit Groningen aangehouden.

Incident in de familiaire sfeer

De politie onderzoekt het overlijden van het kind en gaat op dit moment uit van een incident in de familiaire sfeer. De 45-jarige verdachte uit Groningen zit vast en wordt verhoord over zijn mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van de jongen. De verdachte zit vast in volledige beperkingen. Dat betekent dat de man enkel contact mag hebben met zijn advocaat. De man wordt op dinsdag 31 december voorgeleid.

Onderzoek

De politie is zondag direct gestart met het onderzoek naar het overlijden. In de woning aan de Blekerslaan is onder meer door de recherche en de forensische opsporing onderzoek gedaan. Ook heeft er buurtonderzoek in de omgeving plaatsgevonden. Vandaag vindt er opnieuw onderzoek plaats in en bij de woning. Omdat de verdachte in beperkingen zit en het onderzoek nog in volle gang is, is de politie verder terughoudend in het delen van informatie.

Slachtofferhulp

Het overlijden van een jong kind is zeer aangrijpend. Daarom is slachtofferhulp beschikbaar. De ondersteuning die Slachtofferhulp biedt is altijd gratis. Heeft u behoefte aan slachtofferhulp? Bel 0900-0101 of laat op de website van Slachtofferhulp een bericht met verzoek tot contact achter.

Ook maandagmiddag was er nog onderzoek.

Foto's

