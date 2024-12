Eerste verkoopdag bij Vuurwerk Giezen in Hoogkerk verloopt erg goed (Video)

Groningen – Zaterdag 28 december 2024 startte de verkoop van vuurwerk. Zondag is geen verkoopdag. Maandag en dinsdag 31 december kunt u ook terecht bij Vuurwerk Giezen aan de Middenweg in Hoogkerk of bij andere verkooppunten in Groningen of de regio.

Op Oudejaarsavond 31 december mag het gekochte ‘vuurwerk’ afgestoken worden van 18.00 uur tot 02.00 uur. De vuurwerkbranche roept ook op om een vuurwerkbril te dragen en een aansteeklont te gebruiken en voldoende afstand te houden. Ook omstanders worden geadviseerd om een vuurwerkbril te dragen om zo oogletsel te voorkomen.

Wij namen zaterdagmiddag een kijkje in Hoogkerk, het was enorm druk. Ook liep de voorverkoop erg goed verteld Erik Giezen aan 112Groningen. Sommige klanten kochten voor 800 euro, een mooie traditie verteld de man. Anderen kochten voor minder geld. Dit moet nog jaren doorgaan, het hoort bij oudjaar.

Vuurwerkvrije zones zijn onder meer het uitgaansgebied in de binnenstad, de gebieden rondom de ziekenhuizen, drie kinderboerderijen, begraafplaatsen, het Heymanscentrum en verpleeghuis Maartenshof. Ook zijn er vuurwerkvrije zones rond De Kaai en de Sontweg (waar de paardenstallen van de politie staan) en bij het Boermapark in Haren. Op onderstaande tekening staan die zones aangegeven.

Bekijk de video hier

Foto's

Deel dit artikel