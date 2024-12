Noordbroek – Op de kruising van de Scheemderstraat met de Oosterstraat in Noordbroek, is woensdagavond een auto in een diepte sloot terechtgekomen. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht.

Omdat de auto wat instabiel in de sloot stond, werd de brandweer ingeschakeld om te twee inzittenden te bevrijden uit hun benaderde positie. Of ze bij het ongeval gewond zijn geraakt is niet bekend. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's