Grote uitslaande brand verwoest woonboerderij Roderwolde (video)

Roderwolde – Dinsdagmorgen heeft een grote uitslaande brand een woonboerderij aan de Hoofdstraat in Roderwolde volledig in de as gelegd. De brand ontstond in de schuur en daarna ook vatte ook het woonhuis vlam. Video.

De bewoners konden hun woning op tijd verlaten. Er werden veel brandweerkorpsen ingezet om het vuur te bestrijden.

De schuur die aan de woning vastzat kan als verloren worden beschouwd. Dat geldt ook voor een losstaande schuur die nog brandt en ook de woning zal niet meer bewoond kunnen worden. Meetploegen van de brandweer onderzoeken de neerslag van rook van de brand, om een beeld te krijgen van de effecten op de omgeving.

Update: Om 08.55 kreeg de brandweer de melding van een brand in een schuur die vastzit aan een woonboerderij. De brand was snel uitslaand en breidt zich nog uit. Daarom is de brandweer met veel materieel ter plaatse. Er is ook veel rookontwikkeling, in de richting van Eelderwolde. Meer hier.

Uit onderzoek door de meetploegen van de brandweer blijkt dat er deeltjes van zonnepanelen zijn gevonden binnen 300 meter van de brand. Dit zijn stukjes folie die meegenomen worden door de rook. Meer informatie over het opruimen hiervan volgt.

Foto's

