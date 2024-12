Waar wel en waar geen vuurwerk afsteken in de Stad, verkoop start op 28 december

Groningen – Het aantal plekken waar vuurwerk afsteken verboden is blijft voor volgende week dinsdag steken op twaalf stuks. Hieronder vind je een overzicht van alle vuurwerkvrije zones.

De vuurwerkvrije zones zijn bedoeld om mens en dier te beschermen tegen het gevaar, de schade en de overlast van vuurwerk. Vuurwerk afsteken mag, buiten deze zones alleen van 31 december 18:00 tot 1 januari 02:00 uur. Carbidschieten mag alleen buiten de bebouwde kom tussen 31 december 10:00 uur en 1 januari 02:00 uur. De verkoop van het vuurwerk begint zaterdag en duurt tot oudejaarsdag.

Het uitgaansgebied in de binnenstad, inclusief Grote Markt en Vismarkt, is al jaren aangemerkt als vuurwerkvrije zone. Ook de gebieden rondom de ziekenhuizen zijn vuurwerkvrij.

Daarnaast mag er geen vuurwerk worden afgestoken bij drie kinderboerderijen: in het Stadspark, aan de Eelderbaan en bij De Mikkelhorst in Haren. Daarnaast is het in het gebied rond de Noorderbegraafplaats aan de Moesstraat verboden om vuurwerk af te steken, evenals de begraafplaats aan het Esserveld. Ook is vuurwerk verboden rond het Heymanscentrum en verpleeghuis Maartenshof.

De laatste twee vuurwerkvrije zones bevinden zich rond De Kaai en de Sontweg (waar de paardenstallen van de politie staan) en bij het Boermapark in Haren.

Een kaart met alle vuurwerkvrije zones is hier te vinden.

Verkoop data:

Vanaf 28 december tot 31 december kun je vuurwerk kopen



