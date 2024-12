Vijf hondjes(chihuahua’s) verwaarloosd in vervuilde schuur

Midden Groningen – Enige tijd geleden kreeg een milieu agent een melding via 144 dat er een aantal chihuahua`s gehouden werden in een kleine vervuilde schuur. Toen ze aankwamen bij het adres troffen ze inderdaad 5 hondjes aan in de schuur.

Ze zaten op een kapotgebeten kussen, zonder water of voer en in een veel te kleine ruimte. Ook stonden er veel spullen in de schuur waar de honden zich aan zouden kunnen verwonden en stonk het behoorlijk.

Er is een proces verbaal opgemaakt voor de wet dieren & besluit houders van dieren. Het dossier is opgestuurd naar het Openbaar Ministerie. De houder van de honden heeft de situatie ter plekke (op last van de politie) verbeterd.

Foto's