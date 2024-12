Verboden vuurwerk is levensgevaarlijk (video)

Groningen – Zoals je ziet in deze video: het opslaan van verboden vuurwerk is levensgevaarlijk.

Veel mensen denken dat verboden vuurwerk alleen wordt opgeslagen in afgelegen loodsen of schuren, maar we zien dat dit gevaarlijke vuurwerk ook gewoon in woonwijken wordt opgeslagen. Bijvoorbeeld op zolder, in de berging of zelfs onder het bed! Dit lijkt misschien onschuldig, maar als het ontploft is het effect enorm groot.

Het brengt ook risico’s voor jou als buurtbewoner en de rest van de buurt met zich mee. Wij roepen je daarom op om bij ons te melden wanneer je vermoedt dat iemand verboden vuurwerk verhandelt, opslaat of vervoert. De politie roept je daarom op om bij hun te melden wanneer je vermoedt dat iemand verboden vuurwerk verhandelt, opslaat of vervoert. Melden doe je bij de politie via 0900-8844. Anoniem een melding doen kan ook via 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl Is er sprake van een gevaarlijke situatie, bel dan met noodnummer 112.

**Dit beeldmateriaal is afkomstig van het Nederlands Forensisch Instituut. De hoeveel flitspoeder die in de video tot ontploffing wordt gebracht is vergelijkbaar met 12 stuks Cobra 6. Zie video onderaan in de Instagram post.

Foto's