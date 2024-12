N7 tussen Euvelgunne en Westerbroek 6-9 december dicht

Groningen – De N7 tussen knooppunt Euvelgunne en aansluiting Westerbroek is in beide richtingen dicht van vrijdag 6 december 22.00 uur tot maandag 9 december 05.00 uur. Dat betekent dat er geen doorgang is voor verkeer tussen Ring Oost en de A7 van en naar Hoogezand.

De verbinding tussen de A7 en de Europaweg – via aansluiting Westerbroek – blijft open. Ook is het mogelijk om vanaf Ring Zuid naar Ring Oost te rijden en andersom.

De omleiding voor verkeer tussen Ring Oost en de A7 is via de Europaweg. Ook als je vanaf de A7 richting Ring Zuid wilt, word je geleid via de Europaweg. Op dit deel van de N7 worden de restpunten aangepakt. Dat zijn de puntjes op de i.

