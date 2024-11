Weer oponthoud tussen Hoofdstation en Europapark, dit keer door brandende wissel

Groningen – Bij de NS, Arriva en ProRail moet de opgeluchte adem van vrijdagmiddag, toen het spoor tussen het Hoofdstation en Europapark weer werd vrijgegeven na een dagenlange stremming, even weer zijn ingeslikt. Laat op de avond zorgde een brandende wissel opnieuw voor treinstilte op het traject. Dat meldt OOGTV.nl

De brandhaard was niet op de plek bij de Esperantotunnel waar het spoor de afgelopen week herhaaldelijk verzakte. De brand ontstond bij een wissel onder het Herewegviaduct.

De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te doven. Er ontstond twijfel over de blusactie, omdat onduidelijk is of er stroom op de wissel staat. Een monteur van ProRail had het euvel echter snel gevonden: een deel van de wisselverwarming op gas had het begeven. De gaskraan werd dichtgedraaid, waarna de vlammen verdwenen.

De NS denkt vooralsnog dat de stremming niet lang duurt en verwacht dat de treinen rond 23:15 uur weer kunnen rijden tussen de twee Groninger stations.

Lange stremming door verzakkingen voorbij

Het treintraject was de afgelopen dagen ook onberijdbaar voor de treinen van NS en Arriva. Het spoor werd afgelopen zondagmorgen afgesloten voor alle treinverkeer, omdat er na onderhoudswerkzaamheden verzakkingen werden geconstateerd ter hoogte van de nieuwe Esperantotunnel. Met hoop om de treinen donderdagochtend weer te laten rijden, werd er dagen gezocht en gewerkt aan een oplossing.

Die mislukte, waardoor het treinverkeer nog ééns bijna twee dagen niet kon rijden tussen het Hoofdstation en Groningen-Europapark. Pas vrijdagmiddag konden de eerste treinen van NS weer rijden. Arriva gaat zaterdagochtend ook weer rijden over het traject.