Politie is bang voor rellen met Belgen rond FC Groningen – Willem II

Groningen – De politie in Groningen maakt zich zorgen over mogelijke hooliganrellen rond de wedstrijd tussen FC Groningen en Willem II, die zaterdagavond wordt gespeeld in de Euroborg.Dat meldt OOGTV.nl

Dat meldt DvhN vrijdagavond. Signalen zouden wijzen op een geplande confrontatie tussen fanatieke groepen uit Groningen, Willem II en de Belgische clubs Antwerp FC en Beerschot. De harde kernen van Antwerp en Beerschot hebben een verleden van gewelddadige rivaliteit. Ook tussen de supporters van Groningen en Willem II zijn eerder spanningen geweest.

Volgens de krant zouden de hooligangroepen van plan zijn elkaar te treffen in of vlakbij het stadscentrum. Politie en gemeente nemen de signalen serieus en schalen op in menskracht, zeker omdat de binnenstad zaterdagavond druk zal zijn vanwege uitgaanspubliek. Burgemeester Mirjam van ’t Veld heeft een verplichte buscombi ingesteld voor Willem II-supporters.

Toch vreest de politie dat sommigen dit zullen negeren en op eigen houtje naar Groningen reizen, met als doel een treffen tussen de groepen. De politie wil met extra maatregelen confrontaties voorkomen.

Foto's