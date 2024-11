ProRail: vrijdag was er een nieuwe poging herstelwerkzaamheden spoor & veel fietsen

Groningen – Als gevolg van de spoorverzakking ter hoogte van de Esperanotunnel gaat ProRail vrijdag verder met het vullen van zand en ballast onder het spoor. Vooralsnog rijdt er geen treinverkeer tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark en is er een aangepast dienstregeling.

Na het opvullen van zand moet de ballast nog worden aangedrukt. Vervolgens moet ProRail testen of het spoor volledig veilig is. Daarna zal het spoor op dit traject elke dag ter plaatse worden gecontroleerd. De prognose voor het opstarten van de dienstregeling staat nu op zaterdag 30 november 02:00 uur.

Vier verzakte punten

Op vier punten ontstonden bij de onderdoorgang verzakkingen. Dat zijn precies de vier punten waar het spoor en de onderdoorgang voor de fietstunnel elkaar kruisen.

Afgelopen dinsdag werden de vier plekken waar het zand en ballast waren weggelopen afgedicht en op woensdag werden die opgevuld met zand. Volgens ProRail is de flinke regenval van afgelopen week de boosdoener voor het opnieuw wegspoelen van het zand, met zelfs op één plek zelfs een sinkhole tot gevolg. “Het water zocht de kortste weg naar beneden en dat was langs de plekken die waren afgedicht.”

Bekisting

Om te voorkomen dat regen opnieuw de werkzaamheden vertraagt, is op de drie plekken waar het water, zand en ballast langs de afdichting is gespoeld, een bekisting gemaakt. Deze houten bekisting is gevuld met beton. Voor de sinkhole moet er een andere aanpak komen. “Hier is het nog nat en kan er dus geen beton worden gebruikt, want dat wordt dan niet hard”, zegt ProRail.

Daarom is aan de buitenkant van het sinkhole zand gestort dat als tegendruk zal dienen. Voor een groot deel zijn ook de gaten weer gevuld met zand.

Treinverkeer

NS en Arriva rijden vrijdag 29 november niet tussen Groningen en Groningen Europapark. Daarnaast vervallen bij Arriva de spitsritten tussen Groningen-Winschoten, Groningen-Warffum en Leeuwarden-Sneek. Door de verzakking is het opstelterrein De Vork in Groningen niet goed te bereiken. Arriva heeft hierdoor minder treinen beschikbaar. De prognose voor het opstarten van de dienstregeling staat nu op zaterdag 30 november 02:00 uur.

Fietsen

Groningen- Vanwege de verzakking aan het spoor rijden er geen treinen tussen Groningen en Groningen-Europapark. Omdat het weekend begint gaan veel mensen vooral studenten naar huis. Normaal gesproken parkeren deze mensen hun fiets in het stadsbalkon. Nu vanwege de stremming parkeren ze allemaal bij fietsenstalling bij het station Groningen-Europapark. Dit zorgt nu al voor volle stoepen.

Foto's