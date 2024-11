Fietser slaat agent tijdens staandehouding & drugskoerier gepakt

Groningen – Een staandehouding voor een verkeersovertreding gaat een `mep-grage` fietser in de Groningse binnenstad waarschijnlijk een aantekening op zijn strafblad opleveren.

In de vroege vrijdagochtend kreeg de politie in de Poelestraat twee fietsers in zicht, vertelt teamchef Gerard de Jonge van de politie in het centrum. Op de kruising met de Peperstraat, midden in het drukke uitgaansgebied, werd het tweetal staande gehouden.

Eén fietser probeerde te ontsnappen, maar kwam ten val. Vervolgens sloeg de baldadige wielrijder een agent in het gezicht. De fietser werd uiteindelijk in de boeien geslagen en naar een politiebureau gebracht.

Drugskoerier

Een klein uur later mocht een tweede fietser zijn rijwiel laten staan in de binnenstad. Dit keer niet vanwege geweld, maar het dealen van drugs. De 18-jarige drugskoerier reed meerdere rondjes door de binnenstad. Dankzij camerabeelden werd duidelijk dat de man zijn ‘voorraad’ achter een elektriciteitskastje bij de Donkersgang had verstopt.

Foto's

Deel dit artikel

Social media