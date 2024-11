Groningen – De Groninger brandweer werd in de nacht van donderdag op vrijdag rond 00:27 gealameerd voor een woningbrand aan de Kremersheerd in stad. Hier heeft een forse brand gewoed. Naast de brandweer kwamen ook meerdere hulpdiensten snel ter plaatse.

De brandweer had het vuur snel onder controle en de schade na de brand is groot. De brand is onstaan nadat enkele accu’s vlam zijn gaan vatten. Het is onbekend of er ook gewonden zijn gevallen bij de brand.

