Roodeschool – Op de Hooilandseweg in Roodeschool heeft donderdagavond een ongeval plaatsgevonden. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse.

Bij het ongeval kwamen twee voertuigen met elkaar in aanraking. Het ambulance personeel heeft de bestuurders gecontroleerd, het is onbekend of dezen gewond zijn. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

Foto's