ProRail: “Lekkages bij Esperantotunnel maandag gedicht, verzakkingen opvullen met zand” en tijdelijke oplossing

Groningen – De lekkages in de damwand bij de nieuwe Esperantotunnel zijn gedicht. Dat laat spoorbeheerder ProRail maandag weten. Door deze lekkages kon het spoor verzakken waardoor er geen treinverkeer mogelijk is tussen het Hoofdstation en Europapark.

Met het dichten van de lekkages is het werk nog niet klaar. “De volgende stap is dat we dinsdagochtend beginnen met de werkzaamheden voor een tijdelijke oplossing”, laat ProRail weten. “De plekken waar verzakkingen zijn vastgesteld, die gaan we opvullen met zand. Daarna wordt aan de bovenkant het ballastgrind aangevuld. Dit grind wordt met behulp van een zogeheten stopmachine op zijn plaats gedrukt.”

“Het spoor zal elke dag worden gecontroleerd”

Vervolgens kan er een testrit worden gereden waarna het spoor in principe weer begaanbaar is voor reizigerstreinen. Vooralsnog is de verwachting dat treinen tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark donderdag vanaf 15.00 uur weer kunnen rijden. “Om de veiligheid te blijven garanderen zal het spoor elke dag worden gecontroleerd.”

Verzakking

In de nacht van zaterdag op zondag werden bij onderhoudswerkzaamheden verzakkingen geconstateerd ter hoogte van de nieuwe Esperantotunnel bij het Zuiderplantsoen. Daarop werd het treinverkeer tussen het Hoofdstation en Europapark stilgelegd. Aanvankelijk werd ook de tunnelbak van de zuidelijke ringweg afgesloten, omdat de verzakking zich precies boven deze tunnelbak bevond. Echter kon deze stremming al snel weer opgeheven worden. Voor treinreizigers betekent de situatie dat hun treinen richting Veendam, Winschoten en Assen voorlopig vanaf Europapark vertrekken. Arriva zet tussen het Hoofdstation en het Europapark bussen in. NS adviseert reizigers om gebruik te maken van de reisplanner.

Foto's