Groningen – Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten op woensdag. Voor de provincie Groningen is er een ‘code geel’ uitgegeven.

Volgens het instituut kunnen er in de middag en avond in de kuststrook zware windstoten voorkomen. “Het gaat dan om windstoten tot ongeveer 90 kilometer per uur”, meldt het KNMI. “Landinwaarts kunnen windstoten tot ongeveer 80 kilometer per uur voorkomen. Het gebied met de windstoten verplaatst zich van zuidwest naar noordoost langs de kust.”

Code geel geldt in Groningen woensdagavond vanaf 19.00 uur. Behalve voor onze provincie geldt de waarschuwing ook voor Friesland, de Waddeneilanden, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Flevoland en het IJsselmeergebied. Meldt Oogtv.nl.

