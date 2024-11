Appingedam: Vernieling – Pastorielaan, tips welkom

Omschrijving

Op dinsdagavond 3 september om ongeveer 20:55 uur komen twee verdachten aan bij het regenboogzebrapad aan de Pastorielaan in Appingedam. De ene verdachte komt op een scooter aanrijden en laat bewust een bandenspoor achter op het zebrapad. De andere verdachte komt aanlopen en gooit een zwarte vloeistof over het zebrapad. Hierna vertrekken beide personen gezamenlijk op de scooter.

Eerst onherkenbaar, dan herkenbaar

De politie doet onderzoek naar deze vernieling. We willen ook graag weten waarom het regenboogzebrapad is vernield. We zijn daarom op zoek naar de twee verdachten. We tonen de verdachten eerst onherkenbaar. We doen dat omdat ze mogelijk minderjarig zijn en we willen ze ook de kans geven om zichzelf bij de politie te melden. Doen ze dat niet in de komende week, dan zullen we beter herkenbare en bewegende beelden publiceren van de vernieling.

Weet je meer? Bel de politie!

Was jij betrokken bij deze vernieling? Kent of herkent u de verdachten? Of heeft iemand gesproken over het vernielen van het regenboogzebrapad? Heeft u iets gezien van de vernieling of heeft u andere informatie? Gebruik onderstaand tipformulier of neem contact met ons op via de Opsporingstiplijn 0800-6070. Doet u dit liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of gebruik het onderstaande tipformulier.