Brand in stal in Wirdum op zaterdagavond: dieren in veiligheid gebracht

Wirdum – Zaterdagavond heeft de brandweer een brand in een stal in Wirdum bestreden. Meerdere eenheden werden ingezet om de brand van binnenuit te lokaliseren en te blussen. In de stal bevonden zich meerdere dieren, die door de hulpdiensten snel in veiligheid werden gebracht.

Dankzij de snelle inzet van de brandweer kon de brandhaard snel worden geblust en verdere schade worden voorkomen. Na het blussen werd een naverkenning uitgevoerd en is de stal geventileerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

Foto's