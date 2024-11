Groningen – In een portiek aan de Jacques Perkstraat heeft zaterdagochtend korte tijd brand gewoed. De brand kon snel worden geblust. Over de exacte oorzaak is nog niets bekend, maar brandstichting wordt vermoed.

De brandweer is ter plaatse geweest om een nacontrole uit te voeren. Er vielen geen gewonden bij het incident, en de politie onderzoekt de zaak verder.

