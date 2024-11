Woningbrand Trekweg Winschoten en een aanhouding (update)

Winschoten – In een woning aan de Trekweg in Winschoten is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken. De brandweer schaalde op naar middelbrand.

Over de oorzaak van de brand is niks bekend. Wat er exact heeft gebrand is niet bekend.

update; Tijdens de brand was er een omstander aanwezig die hinderlijk gedrag vertoonde. De politie heeft de 30-jarige man uit Winschoten aangehouden en een bekeuring gegeven voor openbaar dronkenschap. Na verhoor is hij naar huis gestuurd. Er is geen sprake van betrokkenheid bij de brand, aldus een woordvoerder van de politie. meldt Rtvnoord.

Foto's