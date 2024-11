Vlogger Alex M. moet ruim een jaar de cel in

Groningen – De Groninger rechtbank heeft de 44-jarige Alex M. veroordeeld tot ruim een jaar cel voor mishandeling. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Dat meldt OOGTV.nl

De vlogger, die bekend staat als Alex Soze, sloeg op 14 mei een man neer in de Poelestraat. Volgens de rechtbank werd hij daarvoor betaald door de volkszanger Frank van Etten. Hij filmde zelfs zijn slachtoffer toen die languit op straat lag.

De verdachte werd twee weken later aangehouden. Via zijn telefoon werd duidelijk dat hij van Van Etten 2.000 euro kreeg voor zijn daad. Alex M. ontkent alles, maar de rechtbank gelooft hem niet. Hij wordt veroordeeld tot een celstraf van 10 maanden.

M. had ook nog 12 maanden cel openstaan, onder meer vanwege het mishandelen van twee agenten, eveneens in de Poelestraat. Hij krijgt daarvan nu nog 7 maanden onvoorwaardelijk opgelegd. M. moet daarom ruim een jaar de cel in. Bovendien heeft hij nog een voorwaardelijke celstraf van 5 maanden. De man moet zich wel laten behandelen voor zijn agressieproblemen en mag voorlopig niet in de binnenstad komen.

