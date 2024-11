Gemeente houdt vast aan ‘vuurwerkkoers’: lichtshow op Grote Markt, geen extra vuurwerkshows

Groningen – Wie zich de jaarwisseling van afgelopen jaar herinnert, hoeft in Groningen eind volgende maand weinig verandering te verwachten. Er komt geen algeheel vuurwerkverbod, er is geen vuurwerk maar een lichtshow op de Grote Markt en meer professionele vuurwerkshows dan vorig jaar worden er niet gehouden. Schrijft Oogtv.nl.

Halverwege vorig jaar stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met een voorstel om vuurwerk en lichtshows rond de jaarwisseling breed te onderzoeken en apart in kaart te brengen. Dat is inmiddels gebeurd. Uit het onderzoek zou blijken dat er weinig verschil is in animo voor ‘licht’ of ‘vuurwerk’, als zijn vuurwerkliefhebbers (met name jongeren) licht in de meerderheid.

Omdat er vanuit de landelijke overheid geen algeheel vuurwerkverbod op touw staat (een grote meerderheid van de Groningers wil dat wel) houdt het gemeentebestuur vast aan de ‘ingeslagen weg’.

Het centrum en een aantal vastgestelde gebieden (ziekenhuizen, verzorgingshuizen, kinderboerderijen) zijn vuurwerkvrij. Op de Grote Markt wordt een lichtshow gehouden tijdens het inmiddels bekende aftelmoment. Dat draagt niet langer de titel ‘Groningen telt af’, maar ‘3, 2 1 Goud & Nieuw’, in lijn met het nieuwe winterprogramma. Hoewel het gemeentebestuur nog steeds haar aandacht richt op de centrale lichtshow in het centrum, zijn in Ten Boer weer plannen in de maak voor een professionele vuurwerkshow.

