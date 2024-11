Fietser zwaargewond na aanrijding met automobilist in Grootegast

Grootegast – Woensdag heeft op de Hoofdstraat in Grootegast een ernstig ongeval voorgedaan, een fietser raakte zwaargewond.

Een automobilist die vanuit het centrum van Grootegast over de Hoofdstraat reed kwam door onbekende oorzaak met de fietser die vanuit de Legolaan kwam in botsing. Hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, het Mobiel Medisch Team (MMT) en verschillende politie-eenheden, waren snel ter plaatse. Na behandeling ter plaatse is de fietser met spoed overgebracht naar een ziekenhuis overgebracht.

De automobilist kwam met de schrik vrij. De auto liep schade op aan de voorzijde, en ook de fiets raakte beschadigd. Dat meldt Infoleek.nl.

