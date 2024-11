Liveblog Dvhn: In Winschoten gaat het vreselijk mis als H. A. een pistool grijpt, rechtszaak

Winschoten – In de rechtbank in Groningen wordt deze week de strafzaak tegen de familie A. uit Winschoten behandeld schrijft Dvhn.nl. Woensdag zoomt de rechtbank in op het moment dat vader H. twee mannen in hun benen schiet.

Op 6 juli 2023 stormde H. A. eerst met zijn zoons een terras op van een ijssalon in Winschoten, waar het vreselijk uit de hand liep.Volg de Liveblog via Dvhn.nl, klik hier

Een man uit Beerta werd toen neergestoken. Diezelfde avond trok de vader van het gezin A. een pistool en schoot twee mannen neer bij het garagebedrijf.

