Adequaat optreden bij brand in woning Wibenaheerd in Beijum

Groningen – In een woning aan de Wibenaheerd in de Groningse wijk Beijum heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Schrijft Oogtv.nl.

De melding van de brand kwam rond 20:00 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Er bleek brand te woeden in de badkamer”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Daarop begon een rookmelder alarm te geven. De bewoner zelf was niet thuis, maar een kennis hoorde het alarm en greep in. Deze persoon heeft een poging gedaan om de brand te blussen. Dit was succesvol.”

Wat er in de brand heeft gestaan, en hoe de brand is geblust, is onbekend. “Als brandweer hebben we een controle gedaan. We hebben in de woning op de aanwezigheid van koolstofmonoxide gecontroleerd en we hebben geventileerd.” Bosklopper looft ook het gedrag van de persoon die ingegrepen heeft. “Er is adequaat gehandeld, dat is heel goed. Maar de gouden regel die wij hanteren is dat het wel belangrijk is dat je jezelf niet in gevaar moet brengen.”

