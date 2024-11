Gevangenisstraf en Tbs met dwang voor poging doodslag en mishandeling voor man (22)

Groningen – Een man (22) uit Groningen is dinsdag veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De man werd schuldig bevonden aan poging tot doodslag en herhaalde mishandeling van zijn 23-jarige ex-vriendin in september en december van vorig jaar. Meldt Rechtspraak.nl.

De vrouw ontvluchtte op 11 december het huis van haar ex en strompelde zwaargewond winkelcentrum Paddepoel binnen, waarna de zaak aan het licht kwam. De veroordeelde mishandelde zijn ex-vriendin gedurende vier dagen en probeerde haar te wurgen met zijn handen, armen en een ketting.

De man ontkende de beschuldigingen en verklaarde dat hij haar alleen hardhandig het huis uit had gezet. De verdediging pleitte voor een voorwaardelijke celstraf en behandeling buiten een tbs-kliniek, maar het OM benadrukte het hoge risico op herhaling.

De rechtbank ging dinsdag mee in die redenering en legde, zoals door het OM geëist, achttien maanden celstraf en tbs met dwangverpleging op. “Hij was de persoon op wie zij juist mocht vertrouwen. Daarnaast vond een groot deel van de feiten plaats in de eigen woning, de plek waar zij zich bij uitstek veilig en vertrouwd moet kunnen voelen,” aldus de rechtbank.

Deskundigen achtten de man verminderd toerekeningsvatbaar door een schizofrene stoornis. Gezien het recidivegevaar werd de tbs-maatregel opgelegd. De veroordeelde moet daarnaast 7.500 euro schadevergoeding aan zijn ex-partner betalen.

