Scheemda – Het was dinsdagochtend druk op de weg, door de eerste sneeuwval. Op de A7 tussen Scheemda en Zuidbroek was o.a. een bestelbus van de weg geraakt en in een sloot terecht gekomen.

Voorafgaand botste het busje op een personenauto, meldt Rtvnoord. Ook op andere plekken gebeurden ongevallen, het was plaatselijk glad. Later smolt het sneeuw weer doordat het boven het vriespunt is.

Foto's

Deel dit artikel