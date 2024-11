Boot gaat in vlammen op na brand in haven van Nienoord, getuigen gezocht (update)

Leek – De brandweer van Leek werd zondagavond omstreeks 21:00 uur opgeroepen voor een brand op een boot. De boot lag in de haven van Nienoord toen de brand uitbrak.

De brand was moeilijk te bestrijden vanwege gasflessen die aan boord lagen. De brandweer heeft de boot open gezaagd voor een na verkenning. De boot is door de brand volledig verwoest. Boten die ernaast lagen raakte ook beschadigd door de brand.

Update: Op ligplaats 83/84 was een boot geheel uitgebrand, vermoedelijk door brandstichting. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord. Geef dit dan door via 0900-8844 of via een PB Instagram(hieronder).

Anoniem melden mag ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

Foto's