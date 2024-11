Veendam – De politie kreeg donderdag op vrijdagnacht rond 00:00 uur een melding van een ongeval op de N33 bij Veendam.

Het lijkt te gaan om een eenzijdig ongeval, waarbij één persoon ernstig gewond is geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Dat meldt de politie via X.

Update 11:00: De bestuurder die ernstig gewond raakte ten gevolge van het ongeval, is een 26-jarige man uit Lopik.

