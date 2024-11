Zevenhuizen – Op de N979 bij Zevenhuizen heeft donderdagavond een ongeval voorgedaan tussen een trekker en een busje.

Hoe de aanrijding precies kon gebeuren, is nog niet bekend. Door de botsing belandde het busje in een naastgelegen sloot, waardoor de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen. Een van de inzittenden is door ambulancepersoneel gecontroleerd en naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere medische zorg.

Foto's