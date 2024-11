Kosten van verkeersboetes in 2025 (voorstel)

Landelijk – De voorgestelde tarieven van de verkeersboetes in 2025 zijn bekend gemaakt. Ze moeten nog officieel worden vastgesteld. Een aantal boetebedragen liggen hoger dan in 2024. Zo gaat rijden met een telefoon in je hand maar liefst € 430,- kosten en door rood rijden € 310,-. We hebben de opvallendste bedragen voor je op een rij gezet.(dit is nog een voorstel) meldt de ANWB.



Let op: De nieuwe voorgestelde boetebedragen moeten gaan gelden vanaf 1 januari 2025. Pas na publicatie in het Staatsblad zijn de bedragen en de ingangsdatum definitief. Deze kunnen dus nog afwijken. De boetebedragen die gelden tot de ingangsdatum van het definitieve wijzigingsbesluit kan je raadplegen via de OM boetebase.

Dit betaal je vermoedelijk in 2025 voor deze overtredingen:

Ongewenst verkeersgedrag en veiligheid

Rijden met je telefoon in de hand: € 430

Een telefoonhouder is dus snel terugverdiend.

Een telefoonhouder is dus snel terugverdiend. Bumperkleven: vanaf €380 , oplopend tot wel €900 (afhankelijk van afstand en snelheid)

, oplopend tot wel (afhankelijk van afstand en snelheid) Onnodig links rijden op een autoweg of autosnelweg: € 280

Verkeerd inhalen (bv. rechts inhalen): € 310

Geen voorrang verlenen aan rechts: € 310

Onnodig geluid veroorzaken (zoals toeteren): € 310

Negeren rood kruis: € 280

Afslaan zonder richting aan te geven: € 120

Negeren inhaalverbod (verkeersbord): € 310

Rijden over een trottoir: € 190

Door rood licht rijden: € 310

Stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven zonder noodzaak: € 310

Stil staan op een trottoir: € 120

Een kruispunt blokkeren: € 310

Een voertuig zodanig laten staan dat het gevaar of hinder kan worden veroorzaakt: € 190

Geen autogordel dragen: € 190

Kinderen (jonger dan 12 jaar en korter dan 1,35 meter) vervoeren zonder kinderzitje: € 280

Meer weten over de regels? Check onze autostoeltjes pagina.

Meer weten over de regels? Check onze autostoeltjes pagina. Een militaire colonne of uitvaartstoet doorsnijden: € 120

Passagiers die bij een tram/bus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven: € 310

Verlichting

Niet-werkende remverlichting: € 190

Niet-werkend derde remlicht (voor voertuigen na 30-09-2001): € 120

Onnodig mistlicht voeren aan de voorzijde: € 120

Onnodig mistlicht voeren aan de achterzijde: € 190

Parkeren

Geen parkeerschijf waar dit verplicht is: € 120

Fout parkeren: € 120

Fout parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats: € 380

Fout parkeren op gehandicaptenparkeerplaats die gereserveerd is voor een specifiek voertuig: € 500

Voorkom parkeerboetes. Meld je aan voor ANWB Parkeren en betaal eenvoudig met je mobiel.

Overig

Onleesbare kentekenplaat: € 180

Overtreding milieuzone: € 120

Voor meer en bron ANWB

Foto's