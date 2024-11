102 stuks XTC pillen, 45 gram Hash en 2 gram Speed in beslag

Stadskanaal – De politie ontving informatie dat een persoon XTC zou verkopen via Snapchat. Deze persoon hebben ze kunnen achterhalen en gingen aan de deur. De collega’s hebben bovenstaande bevindingen verteld en hebben de uitlevering gevorderd van alle aanwezige drugs. De persoon overhandigde 102 stuks XTC pillen, 45 gram Hash en 2 gram Speed. De bewoner(s) zijn gehoord als verdachte en er wordt een dossier opgemaakt. Naast het strafrechtelijk onderzoek maakt de gemeente ook een bestuurlijke rapportage op en dit kan gevolgen hebben voor de woning. Zo kan de woning bijvoorbeeld gesloten worden voor een bepaalde tijd. Ook werd de verhuurder op de hoogte gesteld. Wil jij iets soort gelijks melden? Neem contact op via 0900-8844 vraag naar de wijkagent of naar de afdeling drugs. Meld je het liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem (MMA) 0800-7000 of kijk op hun site.

