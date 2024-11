Twee aanhoudingen na mogelijk schietincident Sappemeer

Sappemeer – Agenten waren maandagochtend rond 07:20 uur aanwezig in een pand in de Noorderstraat in verband met een lopend onderzoek. Rond 07:35 uur horen agenten ineens meerdere knallen. Daarna werd er een aanhouding verricht. Het onderzoek is opgestart en daaruit moet nog blijken of er daadwerkelijk is geschoten.

De politie doet onderzoek naar een mogelijk schietincident in een pand aan de Noorderstraat in Sappemeer. In het pand werd één aanhouding verricht. Er is niemand gewond geraakt. Rond 09:00 uur is in het pand nog een tweede aanhouding verricht.

