Grote brand in leegstaand schoolgebouw Cappelstraat Ter Apel

Ter Apel – Zondag op maandagnacht rond 00:15 uur is de brandweer uitgerukt voor een brand in een school(CBS De Nederveen) aan de Cappelstraat in Ter Apel. Het zou gaan om een leegstaand pand.

Er zou veel rookontwikkeling zijn en naast de brandweer van Ter Apel is ook de brandweer van Rütenbrock uit Duitsland er heen om te blussen. Er werd grote brand gegeven. Zie ook VR.

De brand was uitslaand meldt de brandweer via X(Twitter). Meerdere blusvoertuigen zijn onderweg gegaan om te assisteren bij deze brand. Er zouden enkele lokalen in brand staan en om over voldoende bluswater te beschikken is er opgeschaald. Er werd nog een tijd geblust. De oorzaak is nog niet bekend. Heeft u wat gezien bel dan 09008844 met tips.

(laatste update: 01:40 uur)

