Politie zoekt getuigen van drugsaval dumping in Oostwold

Oostwold (Westerkwartier) – De politie in het Westerkwartier kreeg zaterdag 9 november 2024 rond om 17:50 uur de melding dat een voertuig afval had gedumpt op de Kerkeweg te Oostwold. Toen de politie ter plaatse kwam bleek het om afval van een drugslab te gaan.

De melder had gezien dat het uit een donkere Renault bus kwam. Mogelijk heeft iemand meer van deze dumping of de bus gezien rond dat tijdstip. Mocht u iets gezien hebben en/of heeft u tips neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Vermeld u bij het doorgeven het registratienummer BVH: 2024308203.

Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

Foto's