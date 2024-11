Socialisten Noord voert actie in de Eemshaven

Eemshaven – Op zaterdag 9 november 2024 voerde Socialisten Noord samen met ROOD, Socialistische Jongeren actie tegen de doorvoer van Amerikaans wapentuig via de Eemshaven door het ophangen van een spandoek met de tekst ‘STOP DE OORLOGSMACHINE, NEDERLAND UIT DE NAVO’.

De meer dan 2.000 pantservoertuigen, wielvoertuigen en militaire containers gaan via de Eemshaven naar een Amerikaanse divisie in Polen. Dit is de eerste keer dat er grootschalig buitenlands militair materiaal in de Eemshaven wordt aangevoerd. Voor de Groningse afdeling van De Socialisten, een socialistische partij-in-oprichting, is dit een geschikte gelegenheid voor een symbolisch protest tegen de oorlogsmachine van de NAVO.

De NAVO presenteert zichzelf graag als hoeder van mensenrechten en democratie. Volgens De Socialisten is de NAVO er echter vooral om de belangen van de Amerikaanse heersende klasse te beschermen. Hier wordt ook nog eens de rekening gepresenteerd aan de werkende klasse, die te maken krijgt met stijgende levenskosten als gevolg van het wapengekletter. De ‘interventies’ van NAVO in onder meer Libië, Irak en Afghanistan hebben ondertussen vooral totale vernietiging opgeleverd. Bovendien draagt de NAVO bij aan escalatie in Oekraïne en Israël, waarbij het risico bestaat dat Nederland wordt meegesleurd in een nieuwe oorlog.

‘’De eindeloze stroom aan wapentuig richting de oostgrens van het NAVO-grondgebied gaat niet leiden tot vrede en democratie, maar juist tot escalatie en verdere militarisering. We moeten de opdeling van landen in militaire machtsblokken tegengaan. Nederland zou daarom uit de NAVO moeten en deze wapendoorvoer moeten weigeren’’, aldus woordvoerder Berend Kranendonk.

Foto's