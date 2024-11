Steekpartij Oude Ebbingestraat, 1 persoon gewond, dader gevlucht

Groningen – In de Oude Ebbingestraat bij de Butjesstraat heeft vrijdagmiddag rond 12:15 uur een steekpartij plaatsgevonden. Hierbij is 1 persoon gewond geraakt. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Er is nog geen aanhouding verricht meldt de politie via X.



Burgernet meldt: I.v.m. ernstig geweldsincident omgeving Butjesstraat Groningen zoekt politie man, donker getint, 20-30 jr, zwarte muts, zwarte jas, donkere trainigsbroek, zwart/witte nikes, donkere rugtas, mogelijk ook zwarte mondkap. Gezien? Bel 112, NIET zelf benaderen. De verdachte ziet er zo uit.

