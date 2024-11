Groningen – Oud-tbs’er Mark B. heeft de 58-jarige Rosaria uit Groningen door wurging om het leven gebracht. Dat heeft het openbaar ministerie vandaag bevestigd tijdens een eerste inleidende zitting.

Het slachtoffer werd in de ochtend van 13 augustus levenloos aangetroffen in haar appartement aan het Linnaeusplein in Stad. Al snel was het voor de politie duidelijk dat Mark B. hierbij was betrokken. Lees verder op RTVNoord.nl

