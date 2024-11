Acties op het spoor na vastlopen CAO onderhandelingen

Regio – Er komen vanaf maandag estafetteacties op het spoor na het vastlopen van CAO onderhandelingen. Op vrijdag 22 november hebben de werkonderbrekingen sowieso gevolgen voor het treinverkeer tussen Groningen en Zwolle.

De acties worden georganiseerd door de vakbond FNV, die een looneis had neergelegd bij ProRail. Volgens ProRail gaat het om een loonstijging die tot 15 procent kan oplopen. De spoorbeheerder vindt dat onrealistisch en wil pas verder praten over een nieuwe CAO als die eis van tafel is.

De FNV reageerde door acties aan te kondigen, die maandag beginnen bij de verkeersleiding bij Barendrecht. Woensdag is de regio Amsterdam aan de beurt, vervolgens de regio Utrecht, Rotterdam, Eindhoven/Maastricht en tot slot Groningen/Zwolle.

De acties staan in de ochtenduren gepland om de overlast van de reizigers enigszins te beperken. De vakbonden CNV en VHS Railprofessionals gingen wel akkoord met het CAO bod van ProRail.

