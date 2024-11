Groningen – Brandweerlieden hebben zaterdagmiddag een paard gered dat in het Hoornse Diep was gevallen, langs de Hoornsedijk bij het Paterswoldsemeer. Een brandweerman in waadpak ging de sloot in om het dier te helpen. Met behulp van een shovel werd het paard uiteindelijk op het droge getrokken.

Het paard bleef ongedeerd en kon na de reddingsactie weer op eigen benen staan. De eigenaar was ter plaatse en bedankte de hulpdiensten voor hun snelle en doortastende optreden.