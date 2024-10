Vliegtuig met gewonde militairen landt op Groningen Airport Eelde (update)

Eelde – Op Vliegveld Eelde is rond drie uur een vliegtuig met gewonde militairen geland. Ambulances uit Amsterdam, Twente en Rotterdam stonden klaar om de gewonden verder te vervoeren meldt Sikkom woensdagmiddag.

Het gaat vermoedelijk om Oekraïense militairen, al wil het vliegveld dat niet bevestigen. „Over zulke vluchten mogen wij niks zeggen”, laat de woordvoerder weten. De woordvoerder van de Luchtmacht was niet bereikbaar voor commentaar.

Enig speurwerk leert dat het toestel vandaag vertrokken is vanaf Rzeszow Airport in Polen, vlakbij de Oekraïense grens. Daarna is het toestel naar het vliegveld in Keulen gevlogen om vanaf daar koers te zetten naar Groningen. Meer hierover en bron Sikkom.nl

Foto's

Deel dit artikel

Social media