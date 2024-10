Statenfracties eisen duidelijkheid van gedeputeerde over Schiphol en Groningen Airport Eelde

Eelde – De fracties van GroenLinks, D66, SP, PvdD en Volt in de Provinciale Staten van Groningen willen opheldering over de vraag of de Schiphol Group daadwerkelijk wil investeren in Groningen Airport Eelde. Uitspraken van gedeputeerde Emmens wekken verwachtingen, stellen de vijf partijen. Maar volgens Schiphol is er helemaal geen sprake van een plan om aandeelhouder te worden.

De provincie Groningen besloot eind vorig jaar om 23 miljoen euro over tien jaar te investeren in Groningen Airport Eelde. Met deze bijdrage hoopte de provincie dat Schiphol binnen korte tijd financieel zou instappen in de luchthaven. Zegt Oogtv.nl.

Gedeputeerde Emmens gaf eerder aan dat deze stap mogelijk al binnen een jaar zou plaatsvinden. Maar Schiphol heeft duidelijk gemaakt dat het geen plannen heeft om een aandeel te nemen in de noordelijke luchthaven. Recent kwam bovendien naar buiten dat Schiphol zich juist inzet voor de opening van Lelystad Airport en deze prioriteit geeft boven Groningen Airport Eelde.

De fracties van GroenLinks, D66, SP, Partij voor de Dieren en Volt reageren verontwaardigd. Zij eisen eerlijkheid van het college over Schiphols bedoelingen en willen voorkomen dat de miljoeneninvestering van de provincie een verloren zaak wordt.

“De uitspraken van gedeputeerde Emmens wekken onterechte en onrealistische verwachtingen over het instappen van de Schiphol Group. De manier waarop we geïnformeerd worden en het wensdenken van het college baart ons grote zorgen: wij verwachten als volksvertegenwoordigers heldere en eerlijke informatie. Wij willen toekomstbestendige en transparante keuzes die passen bij onze regio, geen nieuwe miljoeneninvestering in een bodemloze put.”

