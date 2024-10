Winsum – Een automobilist heeft afgelopen vrijdag en zaterdag gevaarlijk rijgedrag vertoond in Winsum en omstreken. De politie kreeg hierover meerdere meldingen binnen schrijft Rtvnoord.

De meldingen waren voor de politie voldoende om een onderzoek te starten, dat in volle gang is. Mensen die meer informatie hebben over de auto of die een bijna-aanrijding hebben gehad met het voertuig, kunnen contact opnemen met de politie. Dat meldt Rtvnoord maandagmiddag.

Foto's