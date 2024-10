Grijpskerk – Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag met de auto op de zijkant beland. Dit gebeurde op de kruising van de Stationsstraat met de Roder in Grijpskerk.

De bestuurder is hierbij ongedeerd gebleven. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De politie maakte rapport op van de situatie.

Foto's