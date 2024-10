Warme woorden voor Koen Schuiling bij afscheid in Stadhuis

Groningen – In een speciale gemeenteraadsvergadering nam burgemeester Koen Schuiling vrijdagmiddag afscheid van Groningen. Na vijf jaar dienstbaarheid aan de Stad werd hij geëerd met toespraken, humoristische anekdotes en luid applaus. Schrijft Oogtv.nl.

Uit de woorden van de mensen met wie hij de afgelopen jaren werkte, bleek vooral dat Schuiling zijn ambtsketen achterlaat met een nalatenschap van toewijding en een groot hart voor Groningen en haar inwoners. “Je geeft altijd alles van jezelf om het, vooral voor kwetsbare mensen, beter te maken,” aldus wethouder en loco-burgemeester Mirjam Wijnja. “Ik krijg zoveel berichten van mensen die het jammer vinden dat je gaat. Ik merk het ook als ik met je over straat loop: je bent echt de burgervader van Groningen geworden.”

“Altijd die kurkdroge humor”, vertelt Jeffrey van Hoorn, fractievoorzitter en raadslid voor GroenLinks, namens de gemeenteraad. “We kennen allemaal de flauwe filmpjes op verjaardagen. Maar we weten ook dat je er voor ons was, want je staat bovenal bekend om je grote interesse in ons als raadsleden. Je deur stond altijd open en je reageerde altijd op appjes.”

Schuiling cijferde zichzelf ook vaak weg. “Je hebt Koen en je hebt de burgemeester”, aldus Van Hoorn. “Koen was ondergeschikt. Je bent het ambt vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. Alles stond in het teken van Groningen. Je stond altijd aan, van vijf uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds.”

‘Opperburgemeester’

Ook van buiten de gemeente was er lof voor Schuiling. Met name zijn inzet bij de problematiek in Ter Apel kwam meermaals voorbij. Commissaris van de Koning René Paas blikte ook terug op de afwikkeling van de aardbevingsproblematiek en Schuilings rol daarin: “We hebben lange avonden met Vijlbrief en Remkes in ruimtes gezeten, voor onderhandelingen die eigenlijk geen onderhandelingen waren. Maar je bijdrage aan de afhandeling van de ereschuld was van enorme waarde.”

Volgens Paas kijkt daarom ook het Ommeland met grote tevredenheid naar wat Schuiling de afgelopen jaren voor hen betekend heeft: "Je verworteling met het Ommeland is zo sterk, dat ook hun belangen hier werden behartigd." Dat beaamt Jaap Kuin: "Ik hoor iedereen hier praten over de burgemeester van Groningen; je was ook de opperburgemeester in Pekela. Niet dat je ons werk wilde overnemen, maar je was er wel altijd om ons te helpen."

