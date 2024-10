Uitslaande brand Hemsterhuislaan in Haren, `brand meester` (Video)

Haren – De brandweer staat(13:20 uur) in Haren waar woensdagmiddag brand is uitgebroken in een woning aan de Hemsterhuislaan. De brand was bij aankomst(Video) uitslaand. Het is onduidelijk of de bewoners de woning tijdig hebben kunnen verlaten.

De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand. Meer info volg dan liveblog VR Groningen.



Update: De brand woedde op de eerste verdieping van de woning en is door de brandweer succesvol van binnenuit bestreden. Zojuist is dan ook het sein brand meester gegeven zeggen ze om 13:58 uur. Gelukkig waren alle personen bij aankomst van de brandweer uit de woning en is er niemand gewond geraakt.

