Drie tips bij het uitzoeken van een geschikte begraafplaats in Groningen

Groningen – Wanneer je komt te overlijden, dan zijn er een aantal mogelijkheden. Allereerst kun je er natuurlijk voor kiezen om je te laten cremeren of te laten begraven. Kies je ervoor om jezelf te laten begraven, dan moet je ook goed nadenken over een begraafplaats waar je wilt komen te liggen. Dit geldt overigens ook voor wanneer je ervoor kiest om je te laten cremeren, aangezien je ook de urn kunt laten begraven of kun je laten bijzetten in een gedenkmuur.

Het is daarom belangrijk om te kijken naar bijvoorbeeld de locatie, maar ook de faciliteiten op een begraafplaats. Naast het uitzoeken van grafstenen, een grafmonument en allerlei andere belangrijke dingen die komen kijken bij een uitvaart, is ook het vinden van een geschikte begraafplaats iets om over na te denken. Daarom delen we graag 3 tips met je, zodat het vinden van een begraafplaats in Groningen een stuk eenvoudiger wordt.

De locatie en sfeer

De provincie Groningen is natuurlijk ontzettend groot en telt daarmee dus ook enorm veel begraafplaatsen. Het is dus belangrijk om goed na te denken over de locatie van de begraafplaats waar je uiteindelijk komt te liggen. Wil je bijvoorbeeld dat de begraafplaats dicht bij huis is, zodat je er regelmatig een bezoek kunt brengen of vind je het juist belangrijk om een plek te kiezen waar het ontzettend rustig is, maar niet in de buurt is? Het voordeel aan Nederland, is dat je vrij bent in het kiezen van een begraafplaats en het dus niet verplicht is om te kiezen voor een begraafplaats in de buurt. Hoewel dit vaak wel het handigst is, hoeft het dus niet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een prachtige grafzerk wilt laten maken, maar de begraafplaats bij je in de buurt, dit niet toestaat en je alleen een grafsteen mag laten plaatsen. In dat geval is het logisch dat je kiest voor een andere plek.

Faciliteiten en onderhoud

De locatie is belangrijk, maar ook de faciliteiten die de begraafplaats biedt is iets om rekening mee te houden. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor een gedenksteen of monument en is het mogelijk om, zoals we ook eerder hebben aangegeven, een grafzerk of grafmonument te plaatsen of mag je er alleen een steen plaatsen? Ook is het belangrijk om te kijken hoe het gesteld is met het onderhoud van de begraafplaats. Wordt er bijvoorbeeld regelmatig onkruid weggehaald door de gemeente en zijn er paden waarover je gemakkelijk kunt lopen of rijden in het geval van een scootmobiel of rollator, naar het graf van de overledene.

Juridische aspecten en kosten

Bij het uitzoeken van een begraafplaats in Groningen is het belangrijk om ook goed te kijken naar de kosten en het juridische aspect. Kun je bijvoorbeeld voor een bepaalde periode grafrecht kopen of kan dit ook voor onbepaalde tijd? Ook is het handig om te kijken of het is toegestaan om een grafmonument of grafzerk te plaatsen, aangezien dit niet overal tot de mogelijkheden behoort.

Foto's