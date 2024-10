Aandacht voor overlast door landbouwvoertuigen

Ter Apel – De afgelopen tijd heeft de politie meerdere meldingen ontvangen over overlast door landbouwvoertuigen in o.a. Ter Apel. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties op de weg en hinder voor omwonenden. Maar dit geldt ook voor andere gebieden in Groningen.

De politie van o.a. Westerwolde zal de komende periode extra aandacht besteden aan deze overlast en gerichte controles uitvoeren om de veiligheid te waarborgen. Ze vragen bestuurders van landbouwvoertuigen rekening te houden met de omgeving en verkeersregels te respecteren.

Samen werken ze aan een veilige en leefbare omgeving!

