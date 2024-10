Aardbeving gemeten bij Usquert

Bij Usquert heeft zaterdagochtend een aardbeving plaatsgevonden. Het KNMI meldt dat de beving een kracht van 1.7 op de schaal van Richter had.

De bodem trilde rond de klok van 11.20 uur. Het ging om een geïnduceerde beving die op een diepte van 3,0 kilometer plaatsvond. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied.

In de afgelopen maand is het betrekkelijk rustig in het Groningenveld. Sinds begin september hebben zich twee eerdere aardbevingen voorgedaan. Op 24 september vond er een beving met een kracht van 0.8 op de schaal van Richter plaats bij Appingedam. Op 9 oktober trilde de bodem ook bij Usquert; toen ging het om een beving van 0.7.

Foto's