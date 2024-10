Groningen – In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft korte tijd afval in brand gestaan op de Vrydemalaan. De brand veroorzaakte flinke rookontwikkeling, waardoor de weg tijdelijk werd afgesloten voor verkeer.

De brandweer was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De weg werd na het blussen van de brand weer vrijgegeven.

Foto's